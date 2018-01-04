〈中部〉14類限塑 早餐、便當店等未列入

2018-01-04

〔記者蔡淑媛、張菁雅／台中報導〕元旦起環保署擴大限塑政策上路，新增飲料、麵包、洗衣店、書局等七項管制對象，台中市環保局稽查二百廿六家未發現違規，但業者和民眾不清楚新限塑範圍，易起爭議，提醒直接接觸食品、生鮮的內包裝塑膠袋及藥袋、衣物防塵袋為免費，早餐店、便當店、小吃攤、一般餐廳仍可提供免費塑膠購物袋。

環保署限制不得免費提供購物用塑膠袋，除了九十五年開始管制的公部門、私校、百貨業、量販店、超市、連鎖便利商店、連鎖速食業者，今年再新增列管七大類，包括藥粧店（美粧店、藥局）、醫療器材行、３Ｃ零售店（家電攝影、資訊、通訊業）、書局（文具零售業）、洗衣店業、飲料店業及西點麵包店，共十四類限塑。

裝提購物塑膠袋 不得提供

環保局廢管科長黃士峰指出，從元旦起針對擴大列管對象業者稽查共二百廿六家，未發現違規或開勸導單，但發現民眾對於新限塑政策容易混淆，提醒限塑的標的物是用來裝提購物的塑膠袋，不論各種塑膠材質、尺寸、厚薄袋，店家必須配合不得提供，一旦違規查獲，第一次開勸導單（一○八年元旦起不再勸導，直接開罰），第二次則依廢棄物清理法開罰一千二百元至六千元。

內包裝塑膠袋 不在限塑範圍

但直接盛裝麵包、蔬果等生鮮商品或食品的內包裝塑膠袋，或是直接盛裝藥品或寫有用藥須知的藥袋，及衣服直接接觸的防塵包裝袋，則因衛生等考量不在限塑範圍。

此外，台中市的大潤發已停售購物用塑膠袋，但可租用購物袋。

另外限塑行業，也不包括攤販如菜市場，及小吃攤、快炒店、早餐店、便當店、一般餐廳，仍可免費提供塑膠提袋，如果有業者提前響應限塑，環保局表示歡迎，認定為各別商業模式，並無違法。

多家麵包店、飲料店表示，都在收銀檯旁張貼告示，提醒消費者。麵包店業者表示，前兩天很多民眾都不清楚，由於每個麵包都單獨包裝，只是不免費提供最後盛裝的塑膠袋，除非一次買很多麵包，否則絕大多數消費者都不會再花錢買塑膠袋，所以這個政策確實有發揮效果。

但有飲料業者說，有不少顧客認為小小購物袋就要一元，覺得反感，乾脆連飲料也不買了，業績少二成，但為了環保愛地球，認為這是陣痛過渡期。

開業藥師陳金火也說大部分顧客都配合限塑政策，但針對認為不便的年長顧客，如果買較多藥品不方便拿，會提供紙袋盛裝。