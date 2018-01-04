〈中部〉投131線護坡位移 居民憂坍方

2018-01-04

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣道一三一線，近來民眾往返水里、魚池途經廿四Ｋ路段，發現路旁噴漿護坡出現嚴重位移，擔心坡壁不穩，恐發生坍方危險，由於去年縣道一三一線埔里段才發生落石砸人意外，民眾盼縣府能重視，勿讓用路人愈走愈心驚。

近來在縣道一三一線，邊坡可見新設臨時鋼軌樁與防護網，或是災修復建工程正在進行，惟在廿四Ｋ路段，卻遲遲未見修復，另外，在廿六Ｋ路段，縣府雖已做加固工程，但仍有部分位移護坡未連同整治。

縣府指24K路段無立即危險

縣府工務處表示，針對廿四Ｋ處的噴漿護坡位移，雖過去當地曾有過零星落石，但護坡經過監測，並無立即危險，屬於相對穩定路段，民眾無須過度擔心。

另在廿六Ｋ處，已在護坡滲水過多、引發位移的路段進行加固，該路段安全性已無疑慮，若後續再有因雨水滲漏過多而位移，將向中央爭取經費，完成邊坡整治。

工務處也說，縣道一三一線災修復建工程去年十一月展開，並陸續在沿途修繕因雨損壞的路段，工程預計今年三月完成，其他未納進此次災修復建路段，則由縣府以臨時性搶修方式因應，會以鋼軌樁與防護網補強，避免落石發生。

至於之前在埔里發生的落石意外，該路段經過空勘，確認上方林相完整，落石應屬風化或降雨造成的裂解，現已規劃設置防護網，預計農曆年後就會發包施作，盼能維持全線行車安全。