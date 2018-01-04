〈中部〉空品拉警報 彰化大佛蒙塵

2018-01-04

元旦紫爆 昨又變橘

〔記者張聰秋／彰化報導〕今年元旦假期時，彰化地區因中國霾害出現空氣品質紫爆，翌日才逐漸好轉，不料，昨天空品再度響起警報，彰化市宛如「霧城」，天空一片灰濛濛，從市區高樓遠望，連知名的彰化大佛都「蒙塵」了，被髒空氣所包圍，幾乎快看不到，而縣環保局也啟動二級預警應變措施，呼籲民眾減少戶外活動，做好自我防護。

昨天上午不少家住台中市要到彰化市上班的通勤民眾，開車行經高速公路台中到彰化路段，只見一路霧濛濛，車子行進中，連車窗都不敢開，只要一打開車窗，就感受到髒空氣造成眼睛乾澀的不適，趕緊關閉車窗開啟冷氣，保持車內空氣流通。

李姓彰化市民說，英國倫敦市商圈牛津街，PM2.5濃度平均在十七到十八間，只要超過二十，英國居民就受不了，但目前彰化市常常超過二十，甚至還逼近五十四的「危險值」，相比之下彰化市空品真的糟透了。

對此，環保局長江培根表示，空污因子很多，這波空品不良肇因於風速太低，大氣擴散條件不佳，污染物不易擴散，空氣中的雲霧能見度降低，使得空氣品質變差。

風速轉強才會改善

江培根指出，昨天中部地區空氣品質指標（AQI）一三五到一四○間，其中，彰化市AQI為一一七，PM2.5細懸浮微粒濃度約四十九，這波空氣不良可能持續到今天，需等風速轉強，風吹走空氣污染物，空氣品質才會轉好。

但不少民眾感嘆說，以前都沒有這種問題，現在二、三天就出現一次，真的讓人受不了！