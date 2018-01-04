〈中部〉《選情初探》東區若減席 新秀老將鏖戰可期

2018-01-04

記者丁偉杰／特稿

下屆嘉義市議員選舉，東區議員席次可能因為人口未達十四萬人，致現有十一席將減一席，目前表態或被點名參選的新秀逾十人，一旦決定投入選戰，新秀拚老將，競爭勢必更激烈，西區議員席次仍為十三席，「蕭家班」為力保議長寶座，評估再推新人選搶攻，口袋名單已有一至二位，預料兩區都將有激戰，最低當選票數門檻下降。

各黨派佈局方面，民進黨市黨部已決議提名名額為西區五人，即現任三人加兩名新人，東區三人，即現任兩人加一名新人；民進黨西區議員蔡文旭、王美惠、陳幸枝及東區黃露慧、黃盈智都尋求連任，市黨部主委黃大祐、劉厝里長許明對有意爭取西區提名，市府機要秘書林耿瑋表態爭取東區提名。

國民黨因市長提名作業尚未確定，議員提名列為第二波作業，時間點可能在農曆春節過後，除了議長蕭淑麗已表態轉戰市長，郭文居因案被解職，將由前議員黃國村遞補，其餘五人都要拚連任，雖有新人表態或被點名參選，但尚未明朗。

無黨籍在本屆議會二十四席中占有十一席，藍綠各陣營都想拉攏，洪有仁因案被解職，洪家暫未打算自推人馬參選，洪在東區的票源成為兵家必爭戰場，新人躍躍欲試，還有人考慮捲土重來。

台聯黨在東區由蔡永泉尋求連任，西區預計提名一位女將。時代力量黨據悉不會缺席此役，擬提名一人參選，投入哪個選區則評估中。