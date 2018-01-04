〈中部〉嘉市人口跌破27萬 東區議員恐減1席

2018-01-04

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市截至去年十二月底的人口數為二十六萬九千三百九十八人，跌破二十四席議員名額的計算基準，今年六月底前若未達二十七萬人，下屆市議員選舉應選名額將減一席為二十三席，由於東區人口現為十二．二萬餘人，較西區十四．七萬人少，市府民政處預估比較可能受到衝擊的是東區，現有十一席可能降為十席。

6月底前未達27萬人 議員減為23席

嘉義市議員名額近二十一年間有消有長，民國八十六年全市人口數二十六萬二千八百二十二人，隔年議員選舉名額二十三席，東區十一席、西區十二席；九十四年選舉時，全市人口數增為二十七萬一千六百○九人，議員名額增為二十四席，東區維持十一席、西區加一席成十三席，維持至今。

嘉市府民政處副處長兼市選舉委員會專員張朝坤昨天說，依地方制度法、地方立法機關組織準則，嘉市超過二十萬人口，議員名額以十九人為基準，每增加一萬四千人增一人，最多不得超過三十三人。

東區下屆可能變10席 西區13席

他表示，因現有人口數跌破二十七萬，議員名額調降為二十三席，以全市人口數除以二十三，每名議員基本人口數為一萬一千七百一十二．九六人，再分以東、西區人口數相除，東區下屆應選議員名額為十席、西區十三席。

張朝坤說，推估今年底地方選舉，最晚要在十二月的第一週舉辦，因公職人員選舉罷免法規定，以選舉投票月前第六個月月底的戶籍統計人口數為準，所以下屆議員選舉應選名額，以六月底全市人口數為計算基準。