〈南部〉台南古城節 20日一起來叫賣

2018-01-03

〔記者劉婉君／台南報導〕由民間發起的「台南古城節」今年將進入二部曲，除了延續古早味的沿街叫賣，今年還加入拍賣會及老河道走讀、遊古城、海西瓜市集、城下說書等。叫賣隊伍將於廿日上午，從大南門走到市中心的吳園公會堂，一起回味台南的古城記憶，也希望為台南發聲，傳承台南特有的文化。

台南古城節由一群「愛台南、有著台南老靈魂的人」發起，希望發展為具有台南在地歷史文化、只有台南才有的節慶活動。去年三月首度推出，古早味的叫賣隊伍從大西門舊址走到兌悅門，獲得熱烈回響；今年二部曲獲得更多單位參與，除了主辦的台南市民宿文化發展協會，中西區公所與北區公所也加入協辦。

台南古城節發起人之一洪秀燕表示，今年活動加入很多不同的內容，希望藉由古城節，把台南原有的老東西和老故事找回來。早期大南門外即為城外，周邊有亂葬崗，而公會堂由早期民眾、士紳和政府出資興建，是眾人集會討論事情的地方，今年叫賣隊伍從大南門走到公會堂舉辦活動，象徵大家聚集在一起為台南發聲、為台南做事。

古早味沿街叫賣及海西瓜市集招募民眾一同加入，所有攤位採「肉聲」叫賣，不使用麥克風，鼓勵民眾發揮創意，發想特有的叫賣商品及沿街叫賣聲。相關訊息可上「台南古城節」粉絲專頁查詢。