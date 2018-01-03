〈南部〉大內橋伸縮縫間距 疑變寬偏移

2018-01-03

民眾通報 指裂縫大到如陷阱

〔記者吳俊鋒／大內報導〕橫跨曾文溪的大內橋，有一處伸縮縫的齒型結構遭質疑不僅間距變寬，還出現偏移，成人行經易被絆倒，若小孩誤踩，整隻腳甚至會陷入其中，猶如誤踩陷阱般，民眾擔心建物安全已受影響，恐有斷裂、坍塌之虞，緊急陳情。

公所初勘 兩側齒型結構已不對稱

大內區公所昨派員會勘，農業及建設課課長黃士誠表示，這處伸縮縫在前年的二○六地震後，即已發現距離似乎被拉開，當時曾聯繫市府工務局，但偵測後並無上下錯動的嚴重問題，沒有立即性危險；這次將再度通報，進行檢查，以維護安全。

這座橋樑連接大內與山上區，為跨越曾文溪的重要交通動線，也是前往善化最便捷的道路之一，平常往返車流頻繁；每天都會在附近堤防健走的羅姓民眾發現伸縮縫距離日漸拉開，向石林里長楊享壽陳情，希望能儘速補救。

遭質疑的位置，就在靠近山上端的第二段伸縮縫，尤其是一般民眾也可通行的機慢車道，情況更為嚴重。楊享壽昨與公所人員會勘，除了間距確實變寬之外，更發現兩側熱脹時應要密合的齒型結構已不對稱，他認為橋面有所偏移，應趕緊處理。

楊享壽也表示，伸縮縫延伸到外側橋樑護欄的地方已經裂開，目測距離約有十公分，成人的手臂都可以放進去了，真的很危險，希望相關單位正視問題。

結構安全受關注 工務局今現勘釐清

工務局初步回應，伸縮縫間距依橋樑全長而定，並無統一規格，由通報資料來看，目前的寬度確實比原先多了三至四公分；但結構安全的關注焦點，在於縱向的垂直錯位，今將進行現勘，會下到墩柱去偵測，檢查支承基礎是否受損，加以釐清。

工務局也強調，去年中，該座橋樑已完成定期檢測，並無結構安全疑慮，不論這次支承的勘驗結果如何，因水平錯位導致伸縮縫孔隙過大，會讓步行民眾容易受傷，這問題將設法改善。

大內橋的前身為北勢洲橋，因結構安全堪慮，營建署斥資八億六千萬元重新打造，連同兩端引道，總長度超過二．一公里，採汽機車分流設計，完工、啟用迄今已逾七年。