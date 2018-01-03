〈南部〉（澎湖）黃長榮 守護嵵裡守護海龜

2018-01-03

記者劉禹慶／專題報導

「生於斯、長於斯！」自幼在馬公嵵裡長大的黃長榮，高中後投入軍旅才離開故鄉，對於曾風華一時的嵵裡沙灘歷史如數家珍，二○一二年返鄉，適巧碰上綠蠵龜登岸產卵，又遇到財團破壞沙灘興建度假村，毅然決然擔任保育志工。

黃長榮退休返鄉後，以熱愛鄉土、喜歡攝影作畫的業餘創作者之姿，經常上傳嵵裡沙灘美景及在地風土民情，與旅居在外民眾分享，更以他敏銳的觸角守護沙灘海龜產卵棲地。

五年前開始，黃長榮完整記錄綠蠵龜上岸產卵過程，也用畫筆以簡單淳樸的筆觸呈現家鄉的美，曾在湖西鄉公所、文化局文馨畫廊舉辦畫展，希望讓更多人看見這美麗的海灣。

黃現為民宿工作室主人、嵵裡沙灘守護聯盟義工，並在社區大學教授素描，雖然職稱不少，但都比不上「海龜守護者」名號響亮，不支薪義務巡護沙灘，忠實記錄著每次綠蠵龜登岸產卵歷史，嵵裡沙灘也是澎湖本島近幾年來綠蠵龜還願意回來的沙灘。

黃長榮的表弟陳久林是台灣愛龜聯盟發起人，提供不少專業知識，兩人攜手為家鄉沙灘海龜復育努力，黃也因此獲得縣長陳光復頒獎表揚；但黃對於官方保育永遠在民間之後相當不滿，長期建議加入產卵警示牌、設立夜間監視系統及編列經費雇用巡護人員等，目前僅製作警示牌真的實現，希望官方再加把勁。