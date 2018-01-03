〈南部〉免費政策首月 高捷運量增7.7%

2018-01-03

尖峰時段最高增32％

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄捷運冬季尖峰時刻免費措施首月（去年十二月）成績出爐，全月總運量六○八萬餘人次，比前年同期增加四十三萬餘人次、增幅七．七％，尖峰時段平均增加廿六％，最高紀錄增幅達卅二％。

抗空污，高雄市政府去年推出大眾運輸冬季免費措施，從去年十二月到今年二月底，輕軌、市區公車全時段免費搭乘，高雄捷運則是平日上、下班的尖峰時刻免費。

高市交通局昨公布高捷冬季尖峰免費措施第一個月成績單，全月六○八萬八九五七人次，比前年十二月五六五萬六四四七人次多出四十三萬二五一○人次，成長七．七％。

若以尖峰時段為計算基準，每日平均運量由前年十二月的五萬九八九二人次，成長至七萬五五九○人次，多出一萬五六九八人次，平均增幅廿六％，最高增幅則達卅二％。

最密2.5分鐘一班車

交通局指出，第一個月尖峰免費實施同時，高捷也根據現場情況提供加密班次，最密曾達二．五分鐘一班車，以提升整體服務品質。

此外，高雄捷運去年平均日運量也創新高，達十七萬四千餘人次，比前年十七萬兩千餘人次增加。

交通局長陳勁甫表示，免費搭乘措施吸引不少民眾改搭捷運通勤，也帶動其他時段運量成長，甚至結合公車免費搭乘；交通局也協調公車班次配合加密，並鼓勵民眾搭配使用高捷通及高雄ibus兩款APP搜尋，減少候車時間。