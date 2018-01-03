〈南部〉連假車多 枋寮1小時湧入3300輛次

2018-01-03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東墾丁國家公園去年人潮不如以往，但據警方統計，去年幾個連續假期均曾出現一小時有三千三百輛次車經過屏東枋寮的盛況，完全不受墾丁觀光退燒的影響，顯示近年國人出遊習慣已有改變趨勢，自由行漸漸取代團體旅遊。

屏東枋寮因匯集台十七線和台一線車輛，是往返台東、墾丁的必經之路，每逢連假短時間內易湧入大量車潮往返，導致車流綿長車速緩慢，警方只能祭出南北向紅綠燈長綠的措施，雖然近年長綠的時間縮短至五分鐘，但仍引來部分居民反彈。

警方統計，去年春節出現每小時三千輛次的車輛通過枋寮後，二二八連假達每小時三千三百輛次為最高峰，端午連假則有連續兩小時都在三千輛次以上的尖峰期，而清明、中秋及國慶日等節日亦有每小時三千次以上車輛的可怕車潮。

屏東縣警局交通隊長魏坤男說，每小時兩千五百輛次以上對枋寮的道路來說已是壅塞狀況，但去年卻是幾乎所有連假都是在三千輛次以上，單小時尖峰皆維持高檔。

警方指出，平日進入墾丁的遊覽車減少，假日卻冒出許多自小客車前往旅遊，也造成總旅遊人次少，但尖峰車潮卻劇增的情形，推測國旅有自助熱、團旅冷的趨勢。

公路總局楓港工務為台九線邊坡安全購置空拍機探勘預警，由於該工務段還包括枋寮路段，空拍機也在連假期間變成車流偵測器，元旦連假就成功預測車流趨勢，協助警方在關鍵時刻實施南北車道調撥，紓解路口壅塞。