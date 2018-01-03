〈南部〉台東元宵遶境 海山寺接手承辦

2018-01-03

〔記者張存薇／台東報導〕元宵遶境是台東縣農曆新年重要民俗活動，也有超過六十年的歷史，但因長期主辦的天后宮確定不再承接，引發地方憂心傳統中斷，超過百年歷史的台東市海山寺昨天表示將接辦，地方相當振奮，海山寺住持釋紹弘表示，為了不讓台東超過一甲子的重要活動中斷，決定扛起文化傳承創新的重任。

台東縣元宵遶境已有超過一甲子時間，民國五十年代即由海山寺主辦，後來與天后宮輪流承辦，直到七十年代才由天后宮主辦，原本遶境為元宵節起一連兩天，但近年來發生陣頭在街頭打架等脫序行為，再加上也有民眾不滿造成噪音、空氣污染等問題，天后宮去年即不再主辦，改由議員陳志峰、議長饒慶鈴等集合眾人之力合辦，遶境也改為一天，陳志峰無意願續辦，海山寺轉而主動與市公所接觸並決定接辦。

活動主辦人李家銘表示，初步規劃為三月二日元宵節當天上午舉辦浴佛節、下午結合佛教活動遶境，三月三日則辦路跑活動及民俗陣頭表演，初估經費需五百萬元，希望各界也能幫忙，至於宮廟為自由報名或邀請參加，還待召集相關單位協商。

台東市長張國洲表示樂觀其成，他表示，市公所將補助經費、清潔人力等，全力支持民間社團舉辦民俗活動，不過因離元宵節只剩兩個月時間，建議盡快協商、分配工作，把活動辦好。