〈南部〉小熊留學生牽線 畫繪本學ABC

2018-01-03

仕絨國小國際教育 互換玩偶

〔記者羅欣貞／鹽埔報導〕屏東縣鹽埔鄉仕絨國小近幾年推動國際教育，與美國馬里蘭州吉爾曼小學進行泰迪熊交換計畫，彼此派出小熊當交換生，本學期仕絨學生將美國來台的「Baloo」熊畫成繪本「多麼特別的一天」，近日發表，也期盼將書送給吉爾曼小學。

仕絨國小是鹽埔鄉最迷你的小學，近幾年建立辦學特色，學生不減反增，其中國際教育更是打開學生的視野，該校透過台灣國際教育資源網學會，從一○四年度起與美國馬里蘭州吉爾曼小學（Gilman school）進行交流，透過兩校互換玩偶小熊，讓仕絨學生學習用英文幫小熊寫日記。

一○六年泰迪熊交換計畫進入第三年，仕絨派出台灣黑熊「Oreo」，美國則送來「Baloo」，和為了紀錄小熊交流的過程，仕絨學生許洧慈、張恩嘉、陳亞拏、許湘宜、蔣怡等人，在老師們指導下，把Baloo在台灣的生活畫成繪本，帶Baloo寫功課、盪鞦韆、到村裡的三聖宮參觀、到廟會看舞獅，以及幫Baloo縫鈕釦等。

學生負責照顧 寫成英文日記

「多麼特別的一天」在屏縣教育處兒童家鄉故事繪本計畫協助下出版，校長林育妃表示，小熊交換生每天由一位學生負責照顧，學生把一天的相處寫成英文日記，每隔一個月，兩校互寄日記分享，這樣的經驗對偏鄉孩子來說十分珍貴。