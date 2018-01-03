〈南部〉全國首座可拆式鋼管壩 調節知本溪土砂量

2018-01-03

兼顧生態獲優良農建工程獎

〔記者張存薇／台東報導〕地球暖化造成颱風、暴雨等極端氣候頻繁發生，台東縣的主要溪流知本溪河床也因此淤積大量土砂，台東林區管理處嘗試在知本溪上游設置全國首座「可拆式」鋼管調節壩，主要功能是希望有效調節土砂量，且兼顧環保與生態，近期獲農委會頒發優良農建工程獎。

台東林管處長劉瓊蓮指出，民國九十八年莫拉克颱風後，知本溪上游已堆積大量土石，民國一百零二年天兔颱風更造成重大災情、知本森林遊樂區的吊橋也整個被土石拉走，委由屏科大近三年監測調查，推估上游還有兩百五十萬到三百萬立方土石堆積，如果颱風豪雨一次讓大量土石往下沖刷，恐造成重大災情，因此在知本森林遊樂區樂林橋上游約五百公尺處、建置國內首座於大溪流常流水河道設置可拆式鋼管調節壩，藉以調節土砂運移，期望能達到有效調整知本溪床逐年淤高情形。

壩體增加刻痕 有利魚蝦往上移

她強調，鋼管壩主功能並非攔砂、蓄砂，而是調節往下游的土砂，待中下游土砂因大水帶往出海口後，再拆除鋼管，讓中上游段土砂往下游移運，此外，因台東間爬岩鰍、過山蝦亦會利用河道往上游活動，壩體也增加刻痕以利這些魚蝦往上移動，這項工程也因兼顧環保、生態獲肯定，農委會頒優良農建工程獎。

台東縣政府建設處水利科長吳哲元表示，知本溪中下游的砂石量真的非常多，近三年平均每年都清走五十萬立方土石，勇男橋至溫泉橋間是清運重點，近期已發包今年度清淤工程，預計在汛期前先清走超過四十萬立方砂石。