〈南部〉觀光環境、體育教育 議員認待加強

2018-01-03

記者邱灝唐／專題報導

台南市政府因應市民需求，研擬各項新政策解決問題，例如私幼公立化、街頭藝人改登記制，以及規劃塗鴉專區等。不過，議員們也認為，市府在觀光環境以及教育方面仍有一些政策尚未落實。

議員陳怡珍表示，台南市去年的出生率在六都中敬陪末座，但至今不僅尚未設置公共托育中心，公立幼兒園的比率也有努力空間，市府應打造更友善的育兒環境；另外，她也強調台南市缺乏優質體育獎勵制度，導致優秀選手頻遭外縣市挖角。同樣是關心體育制度，議員李中岑則認為，各運動項目聘請的專任教練數量不均衡，聘請體育教師又以「會讀書」為優先，這兩點都讓台南市體育教育的專業性蒙上一層陰影。

除了教育之外，議員洪玉鳳提到台南市防制空污的腳步落後其他五都，正當台中、桃園等地都祭出加強灑水、管制鍋爐等措施，卻沒有聽到市府的應對方式，或提醒市民須注意的相關事項；此外，她也擔心市府的觀光發展策略，認為近年來旅遊能量逐漸下滑，許多節慶都越來越沒有「味道」，市府也未提出相應措施，相當可惜。議員呂維胤則提出四鯤鯓與安平港對開航線的構想，遊覽車從國道一號轉台八十六線快速道路抵達四鯤鯓，再改搭船隻前往安平港，這樣不僅可減緩安平每逢假日就大塞車的問題，也可為鯤鯓、喜樹、灣裡帶來人潮，促進地方發展。

有感於路上充斥許多「手機殭屍」，也就是未注意路況的低頭族，議員唐碧娥表示，她先前有建議市府仿效荷蘭，把交通號誌燈裝設地面上，畢竟邊行走邊滑手機已經變成常態，新增地面號誌可降低事故發生率，且展現市府的用心。