〈南部〉新政策立意佳 民眾籲做好配套

2018-01-03

記者劉婉君／專題報導

心血管疾病強制納入南市公車駕駛健檢項目、私幼公立化、街頭藝人改採登記制等創新政策，將陸續上路，民眾及相關人員有的支持，但也有人質疑政策治標不治本或對公平性有疑慮，希望政府在推出新政策時，也要做好相關配套。

南市從這個月開始調高公車駕駛健檢頻率，業者多表示會配合，有業者表示，心血管疾病患者年齡層下降，強制要求檢查心血管疾病項目，具有提醒及預防功能，有助於讓業者和駕駛長注意自己的健康狀況，會請駕駛長在易引起心血管疾病的秋冬交替季節接受檢查。

讓司機確實排班輪休

有民眾認為，公車駕駛必須長期久坐，對身體不好，而駕駛又背負許多乘客的生命安全，因此支持有關的健檢新政策。在政府單位服務的林小姐則認為，這樣的政策只是「治標不治本」，台灣的大環境就是過勞的社會，駕駛真正需要的是足夠的休息，政府推動大量綠色運輸雖然很好，但相關配套準備好了嗎？應該回歸最源頭，增加人力，讓駕駛可以確實排班輪休。

提升幼兒園品質更重要

有關私幼公立化部分，有家長認為可以減輕負擔，很不錯，但品質也必須兼顧。一名幼稚園大班學童的家長許禾松則覺得「品質才是家長考量的重點。」他說，少子化之下，家長在選擇時，考量的是幼兒園的評價而不是收費，孩子成長過程需要很多呵護，補助政策沒有意義，應該提升幼兒園的品質。

一名私幼業者則質疑政府的公平性，認為補助並非全面性，政府花了一堆錢，卻只有幾千名兒童受惠，將來的評選機制是否公平？畢竟是人民的納稅錢，應該用在對的地方，評選機制及監督機制都應透明。如果是用在經濟弱勢、有需要的人身上，則不反對。

街藝應有考評及規範

而在街頭藝人新管理制度上，劍玉高手「小螺絲」認為立意不錯，但希望對街頭藝人平時的演出狀態仍要有考評及規範，不要太放任，避免有人不愛惜資源。一位女性民眾則支持讓街頭藝人審議回歸市場機制，「民眾會決定一切。」