〈南部〉新年新政 首創補助私幼公立化

2018-01-03

記者劉婉君／專題報導

台南市在市政上有多項創新政策，自民國一○○年全國首創幼兒教保券補助及免學費計畫後，去年度將私幼教保券從每年一萬元提高為三萬元，今年起再度率全國之先，推出補助私幼公立化的政策；公車司駕駛健檢也從每三年一次調整為每年一次，且走在六都最前面，將心血管疾病納入檢查項目中；在街頭藝人部分，將取消原本的考證制度，改為登記制，將淘汰權還給觀眾。

預算四億元 預計六千名幼兒受惠

台南市去年度雖然已新設公幼十四個據點十六班、及七處非營利幼兒園，達成公私幼據點數四比六的目標，家長希望增設公幼的聲音仍然持續，教育局推出的「私幼公立化政策」，第一階段將從白河、東山、玉井、南化等偏鄉十三所私立幼兒園及四所非營利幼兒園開始著手，目前已到偏鄉辦理說明會，相關辦法將於今年一月公告、二月開始補助，預算四億元，預計將有六千名幼兒受惠。

教育局強調，私幼公立化補助經過徵選程序的私幼營運經費，並參照非營利幼兒園標準，讓家長免負擔學雜費，僅支出比照公幼基準的代辦費，幼兒園也要改善教保人員薪資及提升教學品質。

公車駕駛健檢 納入心血管疾病項目

而南市從去年十月以來發生四起公車駕駛身體不適導致車禍事故，交通局擬定相關辦法，強制要求南市四家客運公司的駕駛必須每年體檢一次，並納入心血管疾病項目，今年四家公司共計約四百廿名駕駛的健檢報告，必須送到交通局公共運輸處，公運處將委由合作的醫師篩檢出高風險司機列管，每半年還會舉辦一次駕駛長的衛教訓練課程。

針對公車駕駛工時部分，公運處也將與勞工局搭配，定期到客運公司檢查駕駛的排班情形及工時，未來每季至少檢查一次。

回歸市場機制 街頭藝人改登記免考照

藝人潘美辰報考北市街頭藝人落榜引起爭議，南市的街頭藝人審議辦理十年來，一直維持高錄取率，今年開始還將取消考照，改為登記制，目前相關辦法正在研擬中，預計今年上半年實施。未來街頭藝人只要上網登記，全程參與由文化局主辦、為期兩天的工作坊後，就可以取得街頭藝人表演許可證，日後即可向各據點申請表演，讓街頭藝人的審議回歸最現實的市場機制。