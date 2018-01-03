〈南部〉高市抗空污 要納管國公營事業廠區

2018-01-03

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市近三年空氣品質PM2.5超標名列全國前三名，其中空污大戶國公營事業佔八成排放量，市府環保局將納管國公營事業廠區，待中央空污法修法上路，規劃為空品維護區。

根據環保署空氣品質監測統計，高市空品PM2.5超過三十五微克/立方公尺，一○四年復興站有一百二十八天，全國排名第三名；一○五年左營站一百三十四天、前金站一百一十三天，分列全國第一名、三名。去年數據統計至十二月十五日，前鎮站超標一百二十九天、橋頭站有一百二十二天，目前包辦前二名；PM10超過一百二十五微克/立方公尺，楠梓、鳳山站近三年名列前三名，林園站近三年臭氧一小時平均超過一百二十ppb。

值得一提的是，高市昨又空品不良，橋頭站達「紅害」等級，鳳山等十一個測站是橘色提醒，環保局表示，境外污染物已解除，屬於境內污染所致，由於高市是重工業城市，又處於東北季風尾流弱風區，北部污染物南下到高市，受限地形盤旋上空，才會帶往台灣海峽。

尤其前二十大空污大戶中，有六家國公營事業，佔高市八成排放量，環保局將納管國公營事業廠區，待空污法修法上路，規劃為空品維護區，禁止二行程機車、高污染柴油車入廠，違者最高可罰六萬元。

環保局也以身作則，先於四座焚化爐廠區推動低污染運具示範運行區，將於一月六日公告閱覽，預計在一月底公告上路。