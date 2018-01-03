〈南部〉已57人表態 民進黨高雄市議員初選爆炸

2018-01-03

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨下屆高雄市議員初選大爆炸！粗估已五十七人有意參選，比上屆四十九人多。民進黨高市黨部表示，應該是黨中央針對青年的初選加權優惠機制，吸引許多人挑戰。

加權優惠鼓勵 吸引青年新秀

民進黨高市黨部估算，目前十一個選區（不含原住民區），累計已有五十七人有意競逐下屆高市議員，超過上屆四十九人（上屆最後提名卅九人、議會總席次六十六席）。

五十七人中包括卅一位現任議員（另有三位預計交棒或不連任）、廿六位青年（包含兩位預計接棒人選），其中鳳山九人競爭最激烈，其次為左營與楠梓、前鎮與小港、三民等三個選區，各有七人表態。

黨部研判，應該是黨中央制訂的青年參選加權條款有誘因，吸引黨內青年挑戰。黨部說明青年參選分兩種加權，卅五歲以下或新住民代表的初選民調加十％，首度參選且非政二代加十％，兩條件均符合可加廿％。

黨部認為參選者眾，也凸顯民進黨深耕地方、長期培育人才成效，預定一月下旬針對各區提名席次、婦女保障名額等層面進行討論，再送中央黨部審議。

藍營老幹新枝 估參選逾34人

藍營部分，國民黨高雄市黨部說明初選預定推出老幹、新枝策略，現任廿四位議員都會提名，各選區視情況、原則上評估再增一席，並搭配加權機制鼓勵青年參選，目前也有十多名青年表態，加上現任議員人數，已逾議會過半卅四席。

國民黨青年加權機制為卅五歲以下初選民調加十五％、卅六到四十歲加十％、首度參選且非政二代加十％，最高可加廿五％；與民進黨不同之處，在於各選區青年獨自民調、爭取現任以外的提名席次。