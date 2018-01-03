〈南部〉東縣以地追人抓燒稻草 累犯將罰

2018-01-03

往年輔導宣導 未曾開罰單

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣空氣佳，更是全台唯一的二級空氣品質防制區縣市，但每在稻田收割後，部分農民直接在田裡燃燒稻草，嚴重影響周邊空氣品質，甚至影響用路人行車安全，往年多以「輔導宣導」替代罰單，縣環保局表示，凡走過必留痕跡，今年起將以地追人，若屬燒稻草累犯，可依空氣污染防制法開罰五千元到十萬元。

台東縣稻作面積超過六千公頃，每期稻作收割後，不時可見稻田煙霧瀰漫，以縱谷地區的鹿野、關山及池上三鄉鎮最為常見，尤其一期稻收割後至二期作插秧前，因時間短暫，農民燃燒稻草比例高，光是去年縣保局就接獲一百五十五件民眾農田燃燒稻草的檢舉案件，「實際數量恐超過檢舉案件的三倍以上。」

雖然台東縣禁止露天燃燒已行之有年，環保局稽查人員體恤農民辛勞總以「輔導宣導」替代罰單，多年來未曾開出一張罰單，但部分農民不領情，甚至對稽查員口出惡言，亦不願意滅火，或是點火後離開現場，逃避稽查。

縣環保局空氣噪音防制科長張嘉智表示，在田裡燃燒稻草並非不可行，須因開墾、整地、驅除病蟲害等事由，事先向台東縣消防局或當地消防隊提出申請，經許可後才能在申請期限內進行燃燒。

空拍機定位 罰款5千至10萬

台東農改場、各鄉鎮地區農會多年來不斷呼籲農民以切割掩埋法，或使用腐化菌等方法替代，因有腐化等待期，擋不住農民以一把火解決的效率考量，為避免縣內空氣品質惡化，及影響用路人安全，張嘉智說，燒過的稻田一眼就能看出，今年起利用空拍機定位，記錄並建立資料庫，以地追人，要求地主或承租人負責，若再犯就依空氣污染防制法第三十一條開罰五千至十萬元。