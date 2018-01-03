〈南部〉潮州去年空品不良168天 全國最多

2018-01-03

與工廠廢氣增加、雨量少有關

〔記者羅欣貞／屏東報導〕去年屏東縣潮州鎮空氣品質不良總日數高達一百六十八天，比前年多了二十一天，環保局推測，應與工廠廢氣排放量增加、雨量少有關」，去年就提出四項競爭型空品改善計畫，總經費約七千萬元，將於本月中旬再送環保署，將爭取早日核定該計畫。

屏東縣位於下風處，加上大武山地形屏障，每逢秋冬，空氣污染物從高雄市等境外上風處吹來，滯留在屏東、潮州上空不易散去，造成空氣品質不良，而且有日益嚴重之趨勢。

根據環保署空氣品質監測網資料顯示，去年一月到十二月，潮州測站空品不良日（AQI大於100）天數達一百六十八天，為全國一般測站最多；而前年不過是一百四十七天，當年排全國第二高。若以一○四年空品指標PSI來看，潮州全年度十一天（PSI大於100），與林園並列全國最多，去年繼一○四年後重登空品不良日數全國年度「冠軍」。

環保局也說明，PSI指的是空氣污染指標，所採計污染物有懸浮微粒PM10、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳和臭氧等，但不包含細懸浮微粒PM2.5，AQI為空氣品質指標，納入PM2.5。

屏東測站去年空品不良日也飆升，全年一百四十六天，比前年多了二十四天；屏東從去年十二月三十一日跨年夜九點，就呈現AQI大於150的紅色警示，到昨天凌晨才稍降至橘色提醒，中午十一點起又升回紅色警示。

環保局解釋，去年潮州空品不良日目前確實是全國最多，但還要等環保署一月中旬資料校正後，總日數才能完全確定；空品不良日增加，分析應與景氣好轉、工廠廢氣排放量增加有關，此外，去年幾無大颱風，在雨量減少的情況下，空氣污染更難逸散。

環局提4項計畫 經費7千萬元

環保局也說明，去年就提出四項競爭型空品改善計畫，總經費約七千萬元，但一直未獲核定，將於本月中旬再送環保署，如果順利，月底可望核定計畫。