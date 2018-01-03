〈台北都會〉大型廢棄物 5日起免費清運

2018-01-03

〔記者周彥妤／台北報導〕春節將屆，台北市環境保護局指出，今年北市「年終大掃除」定於一月五日至二月四日，期間如家中有須汰換的舊家具、家電等大型廢棄物，可撥打市民熱線一九九九與環保局電話預約後交由清潔隊免費清運。

環保局表示，配合定於二月五日至九日實施的「國家清潔週」，北市提前一個月於一月五日至二月四日推動「年終大掃除」，加強宣導機關、團體及民眾提前清理環境，消除髒亂，清除病媒蚊孳生源。

環保局環境清潔管理科長黃寬助說，年終大掃除期間，市民如有需要丟棄廢家電、廢家具等大型垃圾，可撥打市民熱線一九九九與環保局約定時間及地點，預約完成後，再將大型廢棄物搬運到約定地點，清潔隊即會前往收運，切勿私自任意丟棄大型家具及廢棄物。

另外，期間內，如有廢棄安全帽、雨傘、獎盃（座）及兩只（含）以下行李箱，均可免拆解、免使用北市專用垃圾袋，直接於夜間收運時間交給清潔隊資源回收車，由環保局免費回收清運，如為三只（含）以上的廢棄行李箱則依預約清運方式收運。

至於今年春節期間垃圾收運，環保局表示，二月十四日週三是小年夜，原本週三固定停收垃圾，但為方便市民，當日會加收垃圾；除了初一至初三（二月十六日至十八日）停收，其餘正常收運。

各行政區設37處垃圾限時收受點

另外，環保局於各行政區設有卅七處垃圾限時收受點，開放時間為每日上午六時至晚上十一時，如民眾無法配合環保局清運時段，可就近至各限時收受地點丟垃圾，收受地點可至http://www.dep.gov.taipei查詢。