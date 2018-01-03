〈台北都會〉73歲一人樂團 夜市娛人心

2018-01-03

只要無雨 三年來每晚演出不輟

〔記者周彥妤／台北報導〕熙來攘往的永和樂華夜市，晚餐時段香氣四溢，飢腸轆轆的食客穿梭其中，走入夜市中段處，只要無雨，街頭藝人蘇祥瑞（化名）表演聲響就不會缺席。七十三歲的他，街頭藝人資歷十二年，三年來每晚六點出現在樂華夜市，四小時演出不斷，以口琴、橫笛、鈴鼓等數種樂器，或穿插烏克麗麗自彈自唱，再配上輕巧舞步，接連演奏近一百五十首老歌。

卅四年次的蘇祥瑞，談起表演，眼神盡顯自信。他說，五十七年服役時，參加軍中師部春節聯歡會樂器比賽，以口琴參賽拿下第一名，擊敗近百位參賽者，連放五天榮譽假，「我爸當時還以為我逃兵」。

蘇祥瑞提到，有位音樂愛好者的朋友，見他有很多樂器，知道他嚮往表演，相約報名街頭藝人招考，後來他順利取得執照，正式開啟街頭藝人生涯。

北市文化局通知蘇祥瑞，貓空有據點可以表演，從此固定前往演出，恰巧《公視》製作人助理看到，邀約他上《公視》「元氣LIVE秀」節目，表演口琴、橫笛、洞簫及吉他等樂器，並接受電視台觀眾叩應，討論表演橋段，時間總計近一小時，「這是我一生最大的榮譽。」

載歌載舞 可接連演奏150首老歌

蘇祥瑞於一○三年八月受樂華夜市自治會邀請，於夜市內固定演出。他說，有遊客看到他樂器交錯演奏，稱他是「一人樂隊」，看到他適時針對曲目穿插舞蹈，又形容為「一人樂團」；談及此事，蘇祥瑞︰「載歌載舞，加入恰恰、吉魯巴和華爾茲，表演層次豐富，才可以叫樂團。」

談到近一百五十首演奏曲中最能代表自己的曲目，蘇祥瑞說，是葉啟田的《霧夜的燈塔》，歌曲有克服萬難、堅定向前的意涵，「就像我的性格一樣」。至於表演看著人潮來去，心中都想什麼？他靦腆說，如果自己的演出可以娛人，或許讓社會更祥和，發揮安定人心的力量。