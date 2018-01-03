〈台北都會〉今年再設一處狗公園 動保處訂目標

2018-01-03

採兩軌制 市府先設置再鼓勵民間跟進

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市目前動物友善空間僅五處，北市議員提案應於北市東、南、西、北各區大型公園設置狗活動區，並每年訂定計畫增設狗活動區。動保處長嚴一峯昨表示，許多地點因交通不便，居民擔心吵鬧、髒亂而作罷，今年狗公園設置將採兩軌制，先由市府推廣設置，藉此釐清居民心中疑慮，另外再開放給民間提案設置，目標今年再設一處。

目前狗活動空間共五處，包括位於松山迎風、內湖潭美兩處狗運動公園，中正華山、文山萬興及士林至善三處。嚴一峯指出，東京及紐約平均為一．五萬、一萬隻狗使用一個狗活動空間，北市卻是多達三．八萬隻，比東京與紐約多一倍，顯示狗活動空間不足。

嚴一峯說，今年市府採取兩軌制，先由市府主動設置推廣，地方看到狗公園設置並不會髒亂嘈雜，就可以排除地方疑慮，提升支持度。另外則是透過今年元旦剛實施的「台北市民間推動設置公園狗活動區要點」，鼓勵民間社團或地方自行設置。

提案人、無黨籍議員陳政忠表示，他常到榮星公園散步，發現公園管理員都要跟民眾提醒遛狗需要繫狗鏈，認為這樣很可悲，因此盼動保處積極在大型公園設置狗活動區。

北市議會財建委員會召集人、國民黨議員戴錫欽提醒，若在大型公園內設置狗活動區要考量與其他使用者的平衡。同黨議員陳重文表示，除了要用圍籬分離外，也要確保區內有足夠遊樂及清潔設施，讓人、狗可以玩得盡興；最後該提案經財建委員會同意通過。