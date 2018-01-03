〈台北都會〉完工才2年 興隆公園又花3千萬整修

2018-01-03

2年前斥資近千萬重新打造環境

〔記者蕭婷方、鍾泓良／台北報導〕台北市文山區興隆公園二年前才斥資近千萬重新打造環境，北市工務局因應「文山區發展策略計畫」，今年度竟然編列三千三百萬餘元連續預算「美化市容」，有民眾質疑公園才整修沒幾年又要修，有浪費公帑之嫌；當地里長也充滿疑惑，直言不知為何要修。

公園處︰提供更優質環境 里長︰不知為何要修

對此，北市公園路燈管理工程處表示，一○四年所辦理的是環湖步道修繕及涼亭整建，因里民建議公園處更新地坪及增設遊具，所以去年才編立一○七年至一○八年的連續性預算，更新內容包括將景觀水池營造為生態池、增設遊具及地坪整理，希望提供民眾更優質環境。

北市府自一○四年初規劃進行「文山區發展策略計畫」，盤點文山區重大計畫、低度利用土地後，依照發展潛力進行策略重點調整，其中就有興隆公園更新工程。公園處於一○四年辦理一組兒童遊具翻修，公園內環湖步道也重新修繕，整建一座涼亭，並於九月三十日完工開放使用。

興隆公園甫完工約二年，公園處去年五月邀集興業里長、里民辦理公園整修會勘；攤開工務局一○七年度預算書，興隆公園竟已編列連續性預算，要在一○七年度編列規劃設計服務費一五七．五萬元，一○八年度編列監造技術服務費及施工費三千一百廿三萬元；公園處預計於今年辦理設計作業、一○八年就要進行施工。

甫翻修完的兒童遊具、環湖步道都要重做

再細觀公園整修計畫項目，剛翻修完的兒童遊具，竟因「安全距離不足、有安全疑慮」也要拆掉重做；環湖步道還因「透水性」不足，全數都要重新打造。

記者上週六實際走訪興隆公園，翠綠草皮顯見悉心修剪，公園塑膠遊具上有鄰近孩童玩樂，環湖步道則有不少民眾健走、閒聊，公廁也嶄新整潔。當地居民被問及公園又要整修一事，均深表訝異；當地的興業里長洪長榮甚至直言，「我也不知道為何要再修」。