〈台北都會〉包租代管 新北7區招募房東

2018-01-03

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府辦理包租代管，正在招募房東，首波規劃在板橋、三重、中和、新莊、新店、永和及土城等新北市前七大租屋熱區的區公所，舉辦包租代管房東召募說明會，房東參與包租代管，可保證租金收入三年，承租戶可享折扣優惠。

年底前提供兩千兩百戶

新北市府已經與三家得標業者完成議約，城鄉發展局局長柳宏典說，將由「二十一世紀不動產」、「兆基管理顧問新北第一分公司」及「永勝租屋」三家業者協助辦理，在今年底前提供兩千兩百戶，新北市的合法建物、一房型以上（不包括雅房、分租套房），經評估房屋結構無受損及漏水問題，屋主只要有意願，都可以申請包租代管。

保證收入還有修繕獎勵

城鄉局住宅發展科長鄭健志說，房東參與包租代管，租金雖然打八折，但可保證收入三年、修繕獎勵每年一萬元、居家安全險三年保障；另有代租代管，租金打九折，修繕獎勵每年一萬元、代租媒合房客、租屋管理。在房客方面，以設籍於新北市，或在新北市就學、就業者為對象，一般房客可享市價八折優惠，「住宅法」規定的弱勢族群可享七折，中低收入戶享最低五折租金優惠，租金補助最高七千兩百元。

配合新政策上路，市府規劃在新北七大租屋熱區的區公所，舉辦包租代管房東召募說明會，有意包租或承租者，都可透過電話聯絡代管業者，或至市府一樓西側城鄉局包租代管服務櫃檯洽詢，也可上網查詢。