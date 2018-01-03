〈台北都會〉九旬伉儷摺紙 天鵝、家飾超逼真

2018-01-03

〔記者邱書昱／新北報導〕活到老摺到老！現年九十七歲莊文寅與九十四歲莊謝碧娥夫妻倆，利用月曆、雜誌等回收紙，巧手摺出活靈活現的猛龍、天鵝及其他動植物，最近在樹林區保安市民活動中心展出。莊文寅笑著說，有時候還會為了配色和妻子鬥嘴吵架，就是希望作品能更完美呈現。

97歲莊文寅 身體硬朗

拿著枴杖卻步履輕盈的莊文寅不像是九十七歲的長者，談吐問答相當流暢，回憶起當年開始摺紙時，莊文寅說，其實是因為無聊想要消磨時間，而各種物品、相片都是創作靈感來源，在作品的顏色配置上，會和妻子意見不合，但是想想每個人都有不同分工，「妳忙妳的，我做我的裁紙，隨時平和（台語：和平）起來」。

94歲莊謝碧娥 配色獨到

負責配色的妻子莊謝碧娥，受日治教育且會裁縫服飾，因此在配色上功夫獨到，稱讚她色彩搭配繽紛，她還笑得靦腆，莊謝碧娥說，當初看到別人在摺紙，覺得自己也可以用廣告紙摺，就這樣慢慢邊學邊修改。

兒子莊政鈞說，爸媽摺紙是興趣，做成商品販售還要計算，過於複雜，從民國八十九年開始動手摺到現在，累計了上千件的成品，結識很多朋友，甚至也在社區大學、醫院義務指導，讓老年的生活更加精彩。

兒子：百歲生日時辦更大展覽

莊政鈞認為，摺紙不僅要動手做還要動腦發想，讓父母到這樣的歲數還頭腦精明外，身體也很硬朗，清早就到公園走走，現在還能煮飯做菜，打理自己的生活，打算要在他們百歲生日時布置更大型展覽。

夫妻兩人的「紙作伙摺，藝逗陣展」展覽，於新北市樹林區保順街八十八號一樓展出，即日起至二月廿四日，現場展出各種動植物作品，還有家中飾品等，有民眾前來欣賞後，也興起學藝的念頭。