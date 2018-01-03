〈台北都會〉噪音管制時段 將以環保局為準

2018-01-03

建管處提修正草案獲通過

〔記者沈佩瑤／台北報導〕現行台北市建築管制工程處的不得施工管制時段，與北市環保局的噪音管制時段未統一，徒增民眾困擾，以致爭議頻傳。昨在市政會議中，建管處提出「台北市建築工程夜間及例假日施工管理辦法」修正草案，配合環保局調整管制時段。

市長柯文哲認為「該怎麼做就怎麼做」，裁示該修正案通過。北市法務局表示，收到當天會議紀錄後就會公布、三天後生效，最慢一月中上路。

台北市建物緊鄰，常有營建或裝修工程在清晨或夜間施工，噪音影響周邊住家生活品質，引發民眾抱怨，然而環保局管制時段和建管處「台北市建築工程夜間及例假日施工管理辦法」規定不同，為避免造成民眾困擾，兩單位決議統一並落實執行施工管制時段。

建管處解釋，環保局「噪音管制法」公告管制時段為平日、假日晚上十時至翌日上午八時、例假日中午十二時至下午二時，以及晚上六時後。但是「建築工程夜間及例假日施工管理辦法」中，現行規定不得施工的管制時段，平日為晚上十時至翌日上午六時，例假日則是上午八時前、中午十二時至下午一時及晚上六時後，兩套管制出現落差，有里長投訴里內工地違反管制時間，營建業者也曾陳情造成工程困擾。

法務局︰最慢本月中實施

建管處表示，為避免相關法規不一致，造成爭議，並改善實務運作，昨在市政會議中提出「台北市建築工程夜間及例假日施工管理辦法」修正草案，調整不得施工管制時段。法務局表示，待收到正式會議紀錄，就會公布修正案，三天後生效，最慢一月中新的修正案就會上路。