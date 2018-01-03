〈台北都會〉基隆客運R82減、脫班 挨罰9萬元

2018-01-03

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆汽車客運R82「建德國中—百福車站」路線，近月來無故減班、脫班，民眾通勤遲到，怨聲連連，基隆市長林右昌昨在市務會議上表示，公共運輸業者不能只挑雞腿吃，也要負起社會責任；市府昨依公路法開出最高九萬元罰鍰。

業者：人力不足 會進行改善

對此，基隆客運副總黃治淮表示，非故意脫班，因司機人力不足導致延誤。先前有幾位司機離職，加上近日天氣忽冷忽熱，有的司機生病請假，司機不好找，昨天已有新人報到，會進行改善。

林右昌指出，基隆客運去年十二月向市府提出R82減班計畫，要從六十二班減到四十四班，市府沒有核准，業者卻在沒核准的情況下，經常性無故減班、脫班，嚴重影響民眾上下班、上下課的通勤權益。

記者昨午實測 晚45分鐘才發

民眾抱怨，R82經常性遲到，甚至未提供路線動態資訊，造成就學、通勤延誤。記者昨中午十二點二十分實地到建德國中起迄點等車，表定十二點三十分的車竟跳班，直到下午一點十五分才發車，一同等車的民眾大罵「太扯了！」

林右昌強調，公共運輸業不僅是一般的商業行為，還負有重要的社會責任，基隆客運有很多黃金路線，不能只挑雞腿吃，減班要依相關程序來做，二個月來已有非常多民眾投訴無故減班、脫班，已經對公共權益造成影響，市民的利益是市府最大的責任，市府會嚴格監督與處理，要求業者立即改善。

市府交通旅遊處長李綱表示，R82平均每班有十三人次搭乘，公車處有的路線每班僅一人次仍虧錢行駛，昨依公路法七十七條開出最高九萬元罰鍰，若業者仍未改善，會按情節吊銷車輛牌照，或廢止其汽車運輸業營業執照。