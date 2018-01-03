〈北部〉《翻轉人生》歷7次手術 慈濟助罕病女「腳踏實地」

2018-01-03

先天性雙膝反曲 只能用膝窩走

〔記者王錦義／花蓮報導〕罹患「先天性雙膝反曲」的中國福建廈門女孩陳團治，四年前來到花蓮慈濟醫院尋求治療，由名譽院長陳英和帶領醫療團隊施行矯正手術，歷經七次大手術，隔年終於可以「腳踏實地」走路，元旦期間跨海傳來結婚喜訊，並感謝花蓮慈院翻轉她的人生。

陳團治患有「極重度先天性膝反曲」，雙腿從膝蓋部位向前反轉呈現「Ｌ型」，從小僅能以雙膝著地、勉強用膝窩行走，二○一四年三月，陳團治到花蓮慈院求診時，還伴隨有續發性的踝關節馬蹄足變形。

「治療困難度雖高，卻有其必要性」陳英和說，手術前陳團治以「兩側膝上截肢型」的步行方式，或許對正值青年的陳團治還能負荷，但是行動力會隨著年紀增長漸漸衰退，最後必須靠輪椅行動。

長達十個月的治療期，醫療團隊陸續為陳團治的雙膝、雙踝等四個關節進行七次手術，終於讓陳團治能「腳踏實地」邁步向前。

元旦結婚 證嚴法師祝福

慈濟基金會指出，治療成功的陳團治回到廈門後，廈門慈濟志工及花蓮慈濟醫學中心關懷不間斷，去年底陳團治傳出喜訊，告知基金會將在今年結婚，希望邀請「院長爸爸」陳英和蒞臨參與人生大事，花蓮慈濟醫學中心用「家有喜事」的歡喜心，贈送來自台灣及證嚴法師的祝福。