〈北部〉落羽松換紅裝 宜蘭3祕境超浪漫

2018-01-03

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三大落羽松祕境—三星鄉安農溪畔、羅東運動公園、員山福園蜊埤，落羽松已經轉紅，形成浪漫場景，遊客直呼「宛如仙境」，現在正是賞景好時機。

三星鄉安農溪落羽松群種在田心橋旁，共有一百八十六株，約廿年樹齡，原是當地居民私房景點，兩年前被遊客PO網一夕爆紅，一年四季有不同景觀，最近轉紅色，過一陣子就會落葉，呈現另一種枯枝風貌。

宜蘭縣境昨天雨勢暫歇，大批遊客湧入安農溪落羽松祕境拍照打卡；三星鄉長黃錫墉說，連日雨勢地面泥濘濕滑，提醒大家注意安全，並隨手帶走垃圾，共同維護環境整潔。

員山福園蜊埤湖畔落羽松也陸續變色，宜蘭縣殯葬管理所配合「宜蘭亮起來」夜景營造計畫增設燈飾，清晨四時到六時、下午五時到晚間十時點燈，五顏六色燈光襯托出浪漫氛圍；此外，羅東運動公園落羽松也在轉色，猶如換上新衣，美不勝收。

「終於紅了！」宜蘭縣石姓攝影老師開心地說，今年受到暖冬影響，宜蘭縣三大落羽松祕境轉色時間較往年慢，在各界期盼下紛紛變紅，三個祕境均屬開放空間，免費賞景且停車方便，是出遊好去處。

石姓攝影老師表示，三星鄉安農溪落羽松種成兩排，中間是綠油油草坪、緊鄰安農溪，視野遼闊；羅東運動公園落羽松區樹大成蔭，有人工山丘及流水相映成趣；員山福園蜊埤落羽松位處幽靜之處，入夜後有燈光投射，呈現如夢似幻的視覺效果。