〈北部〉新竹縣六家國小學區 首辦交通寧靜區

2018-01-03

〔記者廖雪茹／竹北報導〕新竹縣竹北市六家國小坐落在複雜巷道間，縣府交通旅遊處選定該學區執行交通寧靜區示範計畫，引進標線型人行道、車輛偵測器等設施，以期提升學生、年長者等弱勢用路人的安全；寧靜區速限卅公里，縣府請駕駛人留意並遵循，若試辦效果不錯，將爭取推廣到其他學區。

縣府交通規劃科表示，竹北市六家國小位在新舊都市計畫的交接區域，學校周邊巷道小，但車輛多，因此縣府向交通部爭取兩百萬元補助，即選定該校執行交通寧靜區的示範點，採最高限速卅公里以下的低速管制方式。寧靜區計畫六都在去年優先推行，竹縣也積極跟進。

交規科科長陳淑貞說，在六家國小周邊的復興五街、自強南路一五一巷和嘉豐一街，沒有人行道，因此設置四條標線型人行道，每條約六十公尺長，地面漆有顯明的綠底和白線。學校周邊三處路口的白色行人穿越線，將改為綠色基底的行人穿越道，以增加警示效果。

陳淑貞表示，在嘉興路與自強南路一五一巷口，將裝置車輛偵測器，當側向有來車時，幹道會顯示「減速慢行」，支道會顯示「停車再開」。另在進入六家國小學區各入口，將設置交通標誌牌，地面也會搭配紅色減速塗料，提醒駕駛人即將進入速限三十公里以下的交通寧靜區，請依速限行駛，減速慢行，小心行人。