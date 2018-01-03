〈北部〉竹縣文中2清河堂老屋 地方促修復

2018-01-03

閒置愈久 修復經費愈高

〔記者廖雪茹／竹北報導〕位在新竹高鐵特定區的文中二預定地保留一座清河堂三合院，為特區少見的老屋，縣府正準備新建非營利幼兒園，地方建請儘早整理老屋，以免閒置愈久、修復經費愈高；教育處表示，現因經費考量暫不處理，但未來會將清河堂維護納入整體校園規畫中，作為鄉土教育的一環。

縣府：將納入整體校園規畫

樹黨竹北市民代表許育綸表示，文中二預定地上的張氏清河堂，為新竹高鐵特定區都市計畫欲保存的目標，一堂兩橫的三合院格局，結構完整，為高樓林立的特區中少見的老屋，推估應該超過一甲子歷史了。

許育綸說，縣府規劃的非營利幼兒園，緊鄰清河堂，建議教育處儘早做初步整理，簡易修復老屋，作為幼兒園的鄉土體驗教室，以符高鐵特定區保留老屋的美意；否則閒置愈久，修復經費愈高。

教育處處長劉明超表示，配合中央全國蓋一千所非營利幼兒園的政策，新竹縣獲得教育部核定，將在文中二、文小一的預定地上，各新建一所非營利的幼兒園，計畫最慢在民國一○九年八月招生。

教育處：建幼兒園 會避開老屋

其中，文中二面積約三．二公頃，非營利幼兒園基地位在高鐵九路與隘口二路交叉口，占地四千五百平方公尺，規劃將興建三層樓建築物，含辦公室、教室、遊戲室、廚房和廁所等，預計招收十班、三百名三歲到入國小前幼兒，總經費九千三百五十一萬元，其中縣府自籌十五％，已著手招標作業中。

幼兒教育科表示，清河堂已完成徵收補償作業，為縣府財產，但礙於經費，規劃非營利幼兒園時將避開清河堂；針對老屋毀損部分，未來整體校園規畫才會考量納入維護，就地提供學校鄉土教育使用。

文化局表示，在變更新竹高鐵特定區計畫的第二次通盤檢討有註記，清河堂保存在學校用地內，未來用地單位應整體規劃設計以作為鄉土教材；清河堂雖未具文化資產保護身分，但建物已逾五十年，未來用地單位若要處分，須依「文化資產保存法」的相關規定辦理。