〈北部〉後龍衛所封閉逾2年 中央金援重建

2018-01-03

啟用5年 不堪颱風侵襲嚴重受損

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮衛生所啟用五年，外牆於一○四年八、九月陸續遭蘇迪勒及杜鵑颱風侵襲，造成廳舍南側外牆牆面藍色矽酸鈣板， 嚴重脫落，苗栗縣政府調查發現，建物鋼筋多處鏽蝕、安全堪慮，撤遷衛所人員，封閉廳舍迄今兩年多，廳舍景象荒涼。經苗縣府向中央爭取，獲衛福部近四千萬元補助重建，興建工程委託規劃設計監造標案，已順利標出，衛生所人員可望於明年擺脫「無家可歸」的窘境。

縣府爭取近4千萬補助 將原址重建

舊後龍鎮衛生所廳舍使用廿多年，空間狹窄，縣府獲衛福部補助四千一百多萬元，於衛生局旁打造地上四層、地下一層的新大樓，採鋼構工法、矽酸鈣板等綠建築建材，是全縣第一棟綠建築衛生所，九十九年啟用。

但一○四年八、九月陸續遭蘇迪勒及杜鵑颱風侵襲，衛生所廳舍南側外牆牆面藍色矽酸鈣板，將近兩層樓高的部分脫落，影響衛所人員安全，十五名員工移入衛生局辦公，廳舍封閉。

因後龍鎮衛生所使用僅五年，風災受損情況，卻遠大於鄰近建物，引起地方批評「是紙糊的嗎？」苗縣府也移請政風處調查。

衛生局副局長楊文志說，後龍鎮衛生所啟用後，就有漏水問題，曾多次向營造商反映改善，不料，經調查更發現建物鋼筋鏽蝕，且非風災造成。

兩年多來，苗縣府委託律師，向當初新建工程的建築師及營造商，提出行政及民事求償、刑事訴訟，衛生所廳舍也因司法調查證據保全需要，長期閒置。

楊文志說，行政訴訟部分，苗栗地院判決認定建築師監造不實、營造商施工不實；建築師、營造商上訴，被台中高等行政法庭於去年七月十一駁回，判決定讞，建築師、營造商於公共工程採購停權三年。刑、民事部分，苗縣府分別提詐欺之訴，並求償當初興建案全數金額，尚在苗栗地院審理中。

盼6月前完成發包 明年完工

楊文志說，但後龍鄉親仍需要完整的衛服空間，因此，衛生局提報前瞻計畫，獲中央同意補助三千九百多萬元，將在原址重建，目前設計監造標案，已於去年底順利標出，目標今年六月前完成工程發包，明年完工。