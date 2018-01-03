〈北部〉《桃園》義民公園擴建 首期工程昨動工

2018-01-03

〔記者李容萍／平鎮報導〕平鎮區義民公園擴建工程的公園主體興闢工程昨天開工，市長鄭文燦出席表示，市府將原義民公園及去年完成清墓移葬的第八公墓擴建為義民公園，增設停車場及公園重新規劃設計為「一八九五乙未戰役紀念公園」，總面積一．九八公頃，興建經費達一億九千萬元，將打造為大型歷史公園，彰顯客家精神。

鄭文燦說，桃園是「浪漫台三線計畫」的起點，要記錄並保留客家人在台灣的歷史記憶及文化產業活動。一八九五年台灣被割讓時，日本人一路從台北攻打至桃園、中壢，當時一群客家義軍在平鎮、龍潭力抗日軍，成為保鄉衛土的忠義英雄，陣亡後被奉祀在義民廟，平鎮和龍潭區也因此留下許多當時的戰爭遺址，在平鎮褒忠祠旁設立「一八九五乙未戰役紀念公園」深具價值，更是客家的精神象徵。

義民公園擴建工程分為二期，第一期經費七千萬元，將設置二百一十個停車位，同時進行育達路二段及復旦路二段的道路拓寬工程，以紓解當地交通壅塞情況，預計今年七月底即可完工；第二期工程經費一億二千萬元，由工務局設計規劃中，待設計完成即可發包興建「一八九五乙未戰役紀念公園」，將成為大型歷史公園，可讓市民憑弔先人的抗日事蹟。

鄭文燦表示，義民公園周邊的文化公園也將增設地下停車場、石門大圳將建置綠帶及自行車道，另會興建復旦圖書分館、幼兒園及市民集會所，讓市民有更優質的活動設施。