〈北部〉《桃園》光化學監測站平鎮啟用 APP即時查

2018-01-03

〔記者李容萍／平鎮報導〕行政院環保署署長李應元、市長鄭文燦等人，昨天為設在平鎮區復旦、復興里集會所頂樓的桃園第一座光化學空氣評估監測站揭牌啟用，並展示可讓民眾下載提供環境即時資訊查詢的APP；這座光化學空品站能監測及分析空氣中形成臭氧的前驅物，為市民把關空氣品質。

選在下風處 監測效果更精確

環保署已陸續在台北、新北、台中、彰化、雲林、台南、高雄（兩座）、屏東等八縣市設置，桃園是全台第十座光化學空氣評估監測站。市府與環保署合作，選在桃園市的下風處、也是排放源匯集的平鎮區建置這座光化學空氣評估監測站，可偵測五十四種臭氧前驅物、光化學有機污染物、紫外線、酸雨濃度等，功能強大，可達到精確的監測效果。民眾只要用手機透過環保署「環境即時通」或市府環保局「桃園市環境資訊」即時查詢APP，就可即時掌握最新的空氣品質監測數據。

桃園另設有智慧化環測機制

鄭文燦表示，桃園有一萬一千家工廠，是全台密度最高，也已設置全國第一座智慧化的環境監測天羅地網，任何環境污染事件都必須在接獲通報四個小時內完成稽查處理，重大河川污染也需當日稽查、當日處罰、當日公告，查獲違規排放的工廠會實施封管，並在排放口設置「電子腳鐐」。

上月起 UAV無人機偵測空品

此外，環保局也與中原大學環控防災科技中心合作，開發無人機（UAV）搭載空氣品質感測器，並選定觀音工業區為示範場域，在不同高度進行偵測，構成3D立體無縫隙的空氣品質監控網絡，去年十二月開始進行試飛，預計今年三月發表成果，如經驗證效果良好，將拓展至其他工業區。

鄭文燦表示，桃園的減污政策落實，大型工廠、大型營建工地都需申報，繳納的空污費約八億元為全台第一；元旦假期間發生的中國霾害事件，市府也協調十四家工廠停工，一百一十四個營建工地灑水及減量操作，並成立管制中心，通知市民盡量減少戶外活動。

李應元也表示，「環境即時通」APP可以讓民眾了解桃園空氣品質狀況，未來全國將陸續設置一萬一千個空氣盒子（空氣品質感測器），桃園觀音地區目前已有一百個空氣盒子，將在平鎮、龜山、大園、觀音等四個工業區及華亞科技園區、龍潭科學園區再增設四百個，可全天候監測，利用大數據分析追查污染源，一旦監測異常，環境污染監控中心就能立即派員趕赴現場，透過環檢警合作，將環境保護工作做得更好。