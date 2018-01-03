〈北部〉公地建停車場 花市公所拚農曆年前啟用

2018-01-03

蘇花改明年通車 未雨綢繆

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市公所向國有財產署北區分署爭取三筆土地，做為興闢臨時停車場使用，初估可規劃三百多個停車位，可稍紓緩花蓮市停車位不足現象。花蓮市長魏嘉賢說，蘇花改將在明年通車，預期將會有大量車潮湧入市區，為避免交通大打結，花蓮市將持續爭取閒置國有土地做為停車空間。

魏嘉賢昨偕同工程隊長余世崘前往北濱段現勘，這筆公有地地位於五權街與北濱街交會處，過去是台鐵宿舍，為解決停車位不足，魏嘉賢積極向國有財產署爭取閒置國有土地，目前除了北濱段，還包括林森段及國風段等土地。

三個地段的土地面積合計為九千多平方公尺，近三千坪土地，依國產署活化原則，採使用者付費，未來均將收費，以增加停車場輪轉率，提升停車數量。市公所指出，臨時停車場預估可在三月運作，但為因應農曆年節期間的車潮，將會加快行政作業，希望在過年前完成。

魏嘉賢表示，根據交通部公路局監理單位提供最新汽機車數量數據，花蓮市截至去年底，客貨車數量總計有三萬九千多輛，扣除大客車及小貨車，自用小客車有三萬二千多輛，機車則有六萬四千多輛，以現況而言，占八成家庭幾乎都有一輛汽車代步，花蓮市現有停車空間數量約四千多個，明顯不足，更無法因應外縣市觀光客自行開車來到花蓮的龐大車潮。