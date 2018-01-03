〈北部〉宜縣府人事微調 2局處首長履新

2018-01-03

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕二○一八年甫開年，宜蘭縣政府兩局處首長調整，代理縣長陳金德昨宣布新人事並佈達典禮，新任農業處長游憲廷、工商旅遊處（簡稱工旅處）處長李岳儒以及工策會總幹事陳長偉。

教育處長月底退休 傳陳正華接任

縣府人事微調，原工旅處陳長偉調任工策會總幹事，負責招商引資，聯繫工業區事務；原總幹事李守正調任秘書。原秘書李岳儒調任工旅處處長，懸缺已久的農業處長由原縣府秘書游憲廷擔任。另外，據了解，教育處長簡菲莉月底退休，將由公正國小校長陳正華接任處長。

選舉將至，人事調動難免引起聯想？陳金德表示，人事調動難免會被認為跟選舉有關，可是他現在還不知道「誰要選縣長」。

「讓縣民對縣府信賴。」陳金德在縣務會議中說，新的一年對同仁有期許，他代理任期剩下一年的期間，施政目標就是讓縣民安居樂業。

陳金德指出，要讓縣民信任必須多方面著手，例如效率，有民眾反映申請文件審查時間過久，審查程序冗長，相關單位要並行審查，不要只是公文會來會去，民眾依法律受到保障的權利，公部門不能依照不完整法規或程序侵犯權益。

陳金德說，縣府重大政策要明確，例如市地重劃，無論公辦、自辦都要依法處理，不要給民眾模糊空間，重大政策例如都市計畫或非都開發案，遇到容積問題必須通案性處理，盡量避免個案調整，讓民眾有所疑慮。

農地建農舍辦法還待研議周延

原本預期元旦可上路的「宜蘭縣農業用地申請興建農舍及農業設施容許使用審查辦法」，縣府表示，還要將辦法寫得更清楚才會正式公布，不要讓民眾誤會。