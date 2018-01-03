〈北部〉人行道平整重鋪 苗縣府挨批浪費

2018-01-03

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南國中周邊人行石磚步道，近日進行重新鋪整工程，但有民眾反映，原本地磚平整無礙通行，不解為何苗栗縣政府要大動作全部拆除再鋪設，質疑縣府財政吃緊卻浪費公帑；苗栗縣府回應，因竹南國中要增設地下停車場，加上原本人行道高低落差，不利身障人士通行，所以藉該工程一併改善為無障礙步道。

縣府：改善成無障礙人行道

竹南高中及竹南國中周圍L型約八百公尺長的人行道，日前全面刨除重新鋪整，但有鎮民在臉書社團「竹南大小事」PO文表示，該人行道並無損壞，通行也很方便，縣府卻大費周章全部刨除，直批「浪費錢」，也有網友質疑縣府是在「消化預算」。

對此，苗栗縣府工務處土木科長杜英嘉則澄清，該工程是搭配竹南國中增設地下停車場，總工程費約兩億元，內政部營建署補助一點四億元，苗縣府及竹南鎮公所則分別負擔四千萬及兩千萬元。除增設地下停車場解決附近停車位缺乏問題，也將竹南高中、國中旁邊人行道一併修繕，改為無障礙步道。

杜英嘉強調，雖然該人行步道無明顯毀損，一般用路人行走時也無問題，但因步道高低不平，多處有明顯高低差，對身障人士或視障者很不友善，因此藉由此次工程進行全面翻修鋪整，預計於三月完工，希望提供更完善的無障礙環境。

竹南鎮公所建設課也表示，該石磚步道原為粗糙石面，較不利於乘坐輪椅的身障者或長輩通行，這次配合苗縣府施做，除打造無障礙通行空間外，也藉由增設地下停車場改善停車問題。