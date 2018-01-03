〈北部〉重大工程廉政平台 竹市啟動

2018-01-03

市府結合檢調與廉政署

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府昨天與新竹地檢署、法務部廉政署和調查局新竹市調站啟動重大工程建設廉政平臺和校園反毒宣導巡迴宣導，市長林智堅說，這是市府展現維護公共工程品質決心的廉政行動力平台，只要五千萬元以上重大工程開工前就會邀請檢調廉參與。

逾5千萬元工程 全部納管

林智堅說，市府在成立廉政平台前，已藉由調整公共建設採購方式，提升公共工程品質，由於過去市府工程多採「低價起標」，造成公共建設品質、廠商素質不齊，經常變更工程設計、工期延宕成常態，但現在市府將改變這些窠臼。

林智堅：監督公共工程品質

林智堅說，他上任後要求五百萬元以上的景觀工程、一千萬元以上的工程，都採「評分及格最低標」，已自然汰除劣質廠商，成效就是提升城市各項工程品質。

林智堅說，今年是關鍵建設年，市府將進一步強化公共工程品質，未來超過五千萬元的工程都會納入重大工程廉政平台，並邀請地檢署、廉政署、調查站參與，一起監督公共工程品質。

林智堅說，他上任後推動的路平專案，一開始要求政風處派員參與每次驗收，曾受到阻力，但他認為由政風單位介入，更可為工程品質嚴格把關。

法務部廉政署長朱家崎說，廉政與公共工程品質是一體兩面，公共工程品質是目的，廉政則是手段，新竹市政府成立此平台，就是要捍衛公共品質，確保公共工程優良品質；透過廉政署、地檢署和調查站共同參與監督，一定能提高公共工程的品質。

此外，毒品是犯罪行為主要誘發原因，林智堅說，市府對毒品進入校園採取「零容忍」政策，也會透過此平台加強聯繫，維護學生就學權益，打造乾淨的校園學習環境。同時會進行校園反毒宣導向下扎根巡迴宣導，邀請檢察官或觀護人進入校園，將反毒宣導擴大到國、高中校園。