〈北部〉《桃園》免費公車視載客率 7月調整路線

2018-01-03

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市的免費公車去年元旦整併為八十八條路線、每天發車達九一一班次，且從去年四月起要求市民上、下車都須刷悠遊卡（含市民卡）等電子票證，已經蒐集到八個月的大數據資料，市府交通局將發包進行資料分析，作為路線調整依據，新路線預計七月初將可上路。

桃園市升格前，各鄉鎮市公所均推動免費市民公車，其中以升格前的桃園市免費公車規模最大，搭乘人數也多，但其餘鄉鎮市的載客率並不高；桃園市升格後，交通局將原先各鄉鎮市的免費公車收回自營，平均每年經費達三億餘元，由於載客率低的問題仍然存在，交通局因此推出免費公車仍須刷卡制度。

前年十二月市府試辦免費公車上、下車刷卡，由於無強制性質，統計乘客二○八萬餘人次，刷卡者卻只有四十六萬餘人次，刷卡率僅為廿二％；去年四月起強制實施刷卡，若民眾未帶卡搭車，則由公車司機提供電子票卡刷卡，以確實掌握搭乘數據。

交通局長劉慶豐表示，過去要調整免費公車的路線時，往往會遇到民眾或民意代表的抗議，無法順利整併、取消路線，最後無疾而終。這次透過電子票卡紀錄的資料，可讓交通局對民眾的習慣和站點的運用度進行分析運量，以客觀方式調整路線，不僅能有效率運用資源，也能降低民怨。