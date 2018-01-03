〈中部〉潭子新田落羽松林超夯 園主盼勿擅闖

2018-01-03

〔記者歐素美／台中報導〕潭子區新田山區出現大片落羽松林，經網友拍照曝光後，成為最夯的台中秘境，吸引大批民眾前往觀賞，園主彭小姐表示，園區佔地約三甲，種植近兩千棵落羽松，將朝有機農場發展，目前正進行土水保持等工程，希望民眾不要擅闖，以免發生危險，也不要隨意停車及亂丟垃圾，造成鄰居等不便。

潭子區龍興巷最近被網友發現大片美麗的落羽松林，網友拍照上傳，吸引大批民眾前往賞景拍照，一時蔚為風潮，還有民眾採用空拍機，拍攝美麗的影片，分享滿山秋意。

落羽松林的主人是從事芳療事業的彭小姐，她表示，十五年前接觸到精油後，便想多接觸植物學習，從小就喜歡花花草草，剛好家裡買了新田區的果園，她希望以友善土地的方式，在園區種植香草、藥草，六年前，獲知有農友種植八百多棵落羽松，因土地要被地主收回，急著脫手，她心想落羽松可以造林，淨化空氣，美化環境，還可以助人，就買下移植到園區內，後續又買了一些，目前園區共種植近兩千棵落羽松。

彭小姐表示，園區將朝有機農場發展，除了種植香草、藥草等植物，並保留原有果樹，她和父母一起種植，不施用農藥，希望友善土地，落羽松的樹皮可提煉精油，未來希望能利用自己的專長，打造溫室、香氛室及提供DIY等場所，園區逐步完成後，再以預約方式開放民眾入園。

因園區位在山坡地，很多民眾聞風而來，在對面山坡上拍攝園區美景，部分民眾還攀爬竹林圍籬進入園區，破壞植栽，也造成父母被驚嚇，甚至有空拍機掉落園區，十分危險，同時民眾亂丟垃圾及停車，也造成社區居民困擾。

彭小姐說，因為園區設施尚未完成，目前無法開放民眾入園，呼籲民眾體諒，以遠觀方式，不要硬闖園區，而且不要在附近隨便停車或亂丟垃圾，造成社區居民困擾。