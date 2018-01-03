〈中部〉消防局開發GPS定位輔助 成功尋獲迷路登山客

〔記者許國楨／台中報導〕多數民眾攜帶手機上山，較不會使用手機GPS定位功能，一旦迷路增加救援時間及難度，台中市消防局開發的GPS定位輔助系統，雖仍在試用階段，但前天已發揮功能，迅速在和平山區尋獲二名迷路登山客，完成此系統首件成功搜救任務。
消防局指出，全市入秋後發生多起谷關七雄登山迷路事故，目前仍有一件東卯山域事故失聯一人，仍全力動員搜救中，有鑑於多數民眾攜帶手機上山，較不會使用手機GPS定位功能，該局為此在一個多月前開始建構這套定位回傳系統，儘管目前仍在準備上線階段，但已見成效。
二名登山客前日攀登和平區橫嶺山返程時迷路，消防局下午一時接獲通報後，立即啟動GPS定位輔助系統定位報案者，快速鎖定迷路山友的坐標，由鞍馬工作站及大棟派出所展開搜救，下午三時就找到人，平安帶出登山口，經消防局確認身體無礙，並製作資料後，自行返家。
手機報案 自動回傳定位坐標
消防局長蕭煥章說，系統操作簡易，民眾一旦在山上迷路撥打一一九求救，該局救災救護指揮中心會根據報案手機號碼，立即傳給報案民眾帶有定位輔助系統簡訊，民眾點選簡訊後，會進入一個包括「傳送定位」及Line的台中市消防局GPS定位輔助系統頁面。
可加Line 與搜救中心保持聯繫
此時民眾點入「傳送定位」，即可自動回傳定位坐標，讓搜救人員快速前往坐標地點救援，民眾同時也可加入Line，與搜救中心隨時保持聯繫，或自行拍下周邊明顯景物，讓搜救人員更易辨識，加快救援速度。
若無網路 利用手機定位坐標
消防局表示，入秋後，天色容易迅速轉暗，建議登山民眾應詳細規劃登山路線與計畫，攜帶登山地圖或使用手機導航，同時評估腳程提早登山與下山，一旦不幸迷路又沒有網路，若手機本身有GPS的APP，可以定位出目前的坐標（無需網路），再等手機有訊號時，將受困坐標與經緯度回報給消防局，做為搜救參考位置，同時留在原地等待救援，若攜帶無線電，可使用145.00頻率緊急呼叫求援。