〈中部〉埔鹽國中新校舍 裝置超大「糯米糰」

2018-01-03

象徵埔鹽農產意象

〔記者陳冠備／埔鹽報導〕好大的飯糰喔！彰化縣埔鹽鄉盛產長糯米，佔全國產量近三成，更有「糯米的故鄉」之稱，而當地埔鹽國中在興建新校舍時，就將糯米化身公共藝術，以「糯米糰」形態裝置在新校舍外牆，配上現代化造型建築超吸睛，瞬間成為埔鹽新地標。

埔鹽國中因主校舍使用逾五十年，且校舍土地產權屬於民間，幸而在埔鹽鄉代會主席許文萍等地方人士奔走協調下，取得校園後方五分地的土地，並向彰化縣政府爭取二○九七萬購地費與教育部八五六三萬元建造費用，歷時近兩年，新校舍終於落成。

粒粒都由學生彩繪

埔鹽國中校長洪偉智表示，新校舍「同心樓」樓高三層，共有二十三間教室，外觀採雙色建築，以雲朵外框為構想，圓潤造型與傳統校舍別具一格，其中東側外牆還裝置一粒粒由學生彩繪而成的大型「糯米糰」，象徵埔鹽意象，也象徵埔鹽學子同心、團結凝聚力。

「歡迎大家來打卡！」現任埔鹽國中家長會長許文萍表示，兩年前看學子們每天在危樓讀書真的很擔心，幸好有彰化縣政府力挺，快速補助購地費並協助興建，現在每天都有學生打卡上傳分享在新校舍上課的喜悅。

埔鹽國中新校舍落成，舊校舍預計今年二月春節後進行拆除，因為無法興建新大樓，校方只能進行植樹，讓學生有更寬廣的活動空間，不過也會面臨許多專業教室不足的狀況，因此校方希望舊校舍的原地主釋出善意，降低土地出售價格，讓學子們有更好的就讀環境。