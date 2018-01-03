〈中部〉南投古蹟糯米橋 跨年遭人放煙火

2018-01-03

〔記者佟振國／國姓報導〕玩過頭？！南投縣國姓鄉北港村糯米橋為縣定古蹟，但跨年期間卻有民眾在橋上大放爆竹煙火，引發爭議，縣府文化局昨強調，若查獲民眾放煙火等行為造成古蹟毀損，將依文化資產保存法祭出重罰，也研議依南投縣爆竹煙火施放管制辦法，將縣內古蹟、歷史建築納入禁放爆竹煙火區域。

每逢重要節慶或廟會活動，施放爆竹煙火早已司空見慣，但放錯地方不僅有安全疑慮，更可能觸法，有民眾投訴跨年期間有人在縣定古蹟國姓鄉北港溪糯米橋上施放煙火，有破壞古蹟之嫌，橋上還遺留煙火施放後的紙筒。

若查獲致毀損將依文資法重罰

縣府文化局表示，按文資法規定，古蹟不容破壞毀損，若燃放煙火行為導致古蹟受損，查獲可處六個月以上五年有期徒刑，得併科五十萬元以上二千萬元以下罰金，刑責與罰金都不輕，將加強宣導，同時委託國姓公所加強現場管理維護。

國姓公所客家暨觀光所獲報派員勘查，初步發現在糯米橋周邊的草皮有燃放煙火的燒灼痕跡，還好橋面沒有污損，遺留的爆竹、煙火殘屑已進行清除，由於再過一個多月就是農曆春節，緊接著還有元宵節，都是民眾施放爆竹煙火高峰期，將先行宣導，以免民眾觸法。

古蹟、歷史建築研議納禁放區

縣府文化局也表示，縣府依據「爆竹煙火管理條例」，訂定「南投縣爆竹煙火施放管制辦法」，第四條規定油庫、大型油槽、發（變）電廠、可燃性高壓氣體製造場所禁止施放爆竹煙火，其他區域可經公告禁止，研議不排除將縣內古蹟、歷史建築公告納管。

糯米橋約建於一九四○年，以當地石塊建造，以糯米、紅糖、石灰為接著材料而得名，橋長約五十三公尺，橋基由三座橢圓橋孔支撐橋面，形成四孔拱橋，古樸典雅，也是國內少數的古蹟橋樑。