〈中部〉限塑新制上路 雲林稽查未開出勸導單

2018-01-03

〔記者林國賢／雲林報導〕擴大限塑政策上路第二天，雲林縣環保局昨展開稽查，有店家已備妥購物袋，也有店家表達願意配合，但建議政府能給店家正式公告或在公文，方便與顧客溝通，避免糾紛。

雲林縣環保局廢棄物管理科科長吳其臻表示，新增不得提供塑膠袋的商店類別有藥粧店、美粧店及藥局、醫療器材行、家電攝影資訊及通訊設備零售業、書籍及文具零售業、洗衣店業、飲料店業、西點麵包店業等，全縣登記有案店家約二千多家，昨天稽查斗六區絕大多數店家都表達全力配合，並未開出勸導單。

經營家電通訊業的業者表示，他們從實施第一類限塑實施後即已推動自備購物袋，擴大限塑對他們沒有影響；藥店老闆表示，知道環保署這項政策，但顧客消費習慣還沒改變，只能儘量配合，建議政府給業者正式公告或公文，這樣比較不會因不給塑膠袋而與顧客發生糾紛。

購買飲料的林小姐說，若只購買一杯就不會要求店家給塑膠袋，若一次購買五、六杯就很不方便，她可能會付錢買塑膠袋，畢竟買飲料大多是衝動型消費，不太可能自備購物袋。

吳其臻表示，限塑新制元旦起實施，如有違反擴大限塑公告規定的店家，第一次會先勸導改善，第二次將依廢棄物清理法處一千二百至六千元罰鍰。

環保局長代理局長張喬維表示，限制提供購物用塑膠袋，主要希望民眾能養成自備購物袋且循環利用的好習慣，確實減少塑膠袋使用，留給下一代一個綠色永續的城市。