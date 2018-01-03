〈中部〉新塭滯洪池 擬設太陽能發電設備

2018-01-03

縣府估一年回饋金2400萬元

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府辦理「新塭南、北側滯洪池水域型太陽能發電系統計畫」，將在布袋鎮新塭滯洪池設置太陽能發電設備，是嘉縣目前最大規模的光電發電計畫，去年十二月二十六日上網招標，預定明年六月設置完成進行發電，縣府估計一年可收回饋金二千四百萬元。

縣府經濟發展處工商發展科長柯凱譯說，新塭滯洪池面積八十六公頃，在其中六十二公頃設置容量最少為二萬五千峰瓩（kWp）的太陽光電發電設備，廠商需支付國有財產署土地租金，售電收益回饋率為十五％。

鳥會憂影響鳥類棲息及覓食

柯凱譯表示，因發電設備是在水域上設置，所以採浮力式，並加強防鏽及抗腐蝕性能，還須有防颱、防震設計，不得脫落影響滯洪池操作，電路設計須經執業電機技師簽證。

嘉義縣野鳥學會常務監事陳建樺說，滯洪池設置光電板，可能會造成鳥類無法潛水覓食，反光刺眼也會影響起降，水域環境改變恐讓候鳥不再棲息；在地保育人士邱彩綢表示，大面積覆蓋不透光光電板的滯洪池，有可能改變水質造成生態危機，原有滯洪功能也應檢視是否受到影響。

柯凱譯則說，經參考學術研究報告，滯洪池有鳳頭潛鴨等水鳥棲息，因此保留北側二十四公頃做為生態保育用地，避免光電設備影響生態。

柯凱譯說，本案是縣內大面積的太陽能光電設置點，區域集中，鄰近新塭變電所，沒有許多偏遠地區輸電饋線不足的問題，不少廠商表達投資意願；本案曾上網招標，因廠商建議土地年租金應扣除留設的生態保育用地面積，較符合公平原則，經修正後再上網公告，本月二十四日截止收件。