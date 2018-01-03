〈中部〉總預算未過 民進黨：將影響社宅入住

2018-01-03

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第一處社會住宅─豐原區安康段社宅，將於今年四月開放入住，市議會民進黨團二日召開記者會表示，市府原將委託民間物業公司提供保全、清潔、設備維護等服務，由於總預算未過，經費無法動支，將影響住戶的入住品質。

指全新編列 無法動支委辦經費

民進黨團總召李天生表示，豐原安康段社會住宅第一期共兩百戶，將於二月八日抽籤，四月開放入住，為了迎接住戶入住，市府住宅處原訂於一月至三月，以公開招標方式，委託民間物業公司，辦理入住的前置作業，包括制定入住規範、生活公約，並提供保全、清潔維護及公設管理等服務，受到預算遭擱置影響，這筆三百八十八萬五千元的委託服務案經費無法動支，勢必嚴重影響住戶入住品質。

民進黨議員江肇國、何敏誠、張雅旻也說，國民黨團昨日召開記者會大言不慚地說：「市府可按照一○六年預算科目動支經費，沒有中斷問題。」但社會住宅這筆經費是全新編列，無法比照去年預算科目動支，如果預算持續擱置，住戶入住時，恐怕沒有保全、清潔維護，甚至電梯、冷氣都沒人保養。

國民黨駁 住宅處編制80人足夠辦理

對此，國民黨團書記長李中表示，國民黨從頭到尾沒有要刪這筆預算，且依照公寓大廈管理條例，公寓大廈起造人必須提撥管理基金，該基金即可處理與該大廈相關費用。此外，住宅處編制八十人，有足夠人力辦理社宅入住前置作業，不需委外，若豐原安康段社宅無法順利運作，顯然市府施政能力比一般管委會還差。

住宅處：專業不同 委辦較妥當

住宅處長許由興指出，原本預計三月開放中籤民眾看屋選屋，四月分批入住，由於預算尚未通過，導致服務委託案一月無法發包，二月又逢春節連假，市府被迫研議延後入住因應方案，但仍期待預算儘速完成審查。

他也表示，社會住宅「只租不售」，產權為市府所有，不屬於公寓大廈管理條例規定的區分所有權建物，無須提撥公共基金；另外，公寓大廈的管理事宜涉及不同專業，管理人員需要取得相關證照，住宅處人員多為建築或都市計畫背景，術業有專攻，宜由民間專業人員辦理較為妥當。

而為完成總預算審查，議長林士昌昨天邀請各黨團協商臨時會開議時間，國民黨團缺席，民進黨團與無黨聯盟、超黨派聯盟達成共識，預訂十二日至十六日召開臨時會。