〈中部〉專職食安藥安 食安處揭牌運作

2018-01-03

成為各縣市首設專職機構

〔記者蔡淑媛、張菁雅／台中報導〕食安事件層出不窮，台中市府成立食品藥物安全處，昨天舉行揭牌典禮，成為全國第一個縣市成立專職食安藥安管理機構，市長林佳龍為首任處長洪秀勳布達，也期許加強中彰投聯合治理，加強稽查，讓民眾安心享美食、用藥更安全。

擴編3單位 提升為二級單位

食安處將衛生局轄下食藥、稽查、檢驗科的市府三級食藥安相關單位整合擴編，提升為一處五組的二級單位，首任處長為原衛生局主秘洪秀勳擔任，副處長為原食藥科長傅瓊慧，轄下分為食品產製、食品流通、藥政醫妝、安全（原稽查科）、檢驗組等，擴大食藥安全的管理與稽查，增加經費至一．八億、正式人力由原八十餘人增至一○一人。

洪秀勳為小兒科醫師並擁有公共安全博士學位，也曾任衛生所主任，十分嫻熟衛生局業務，她說，自己也是名家庭主婦和媽媽，平常也常上菜市場買菜，未來一定做好食藥安全工作，年節將近，目前首要任務就是做好年節食品稽查，今年也會將食安抽檢量從七千件增加到八千五百件。

衛生局長呂宗學指出，台中市是食品製造重鎮，大大小小的食品廠至少上千家，餐廳近三萬家，成立食安處有其必要，衛生局除了稽查、開罰、輔導，也發現有不少業者根本未立案，成為食安的漏網之魚，今年將完成稽查派案電子化系統並結合ＧＩＳ地理資訊系統與網路，地毯式搜查業者各種紀錄，杜絕掛羊頭賣狗肉、人頭戶等法律漏洞，追本溯源查出源頭。

首任處長洪秀勳 與食品所合作

洪秀勳昨天也與食品工業發展研究所簽署合作備忘錄，強化檢驗技術及食安風險評估，她說未來台中市除了輔導食、藥、餐廳等業者更安全，也針對高風險業者加強稽查，對於檢舉案通報件，強化調查效率，檢警第一時間就能介入。

第五市場丸東商號負責人李西東表示，支持市府成立食安處，但建議市府稽查後，應公布所有稽查結果，包括合格與不合格業者，才能真正打擊非法、保障合法。

經營早餐店的陳小姐則說，希望市府加強稽查上游的供應商，否則每次出事，倒楣的都是第一線的小吃店、早餐店，既要面對消費者流失，又要處理退貨問題，實在苦不堪言。

上班族陳馨惠說，食安資訊能更透明化、儘速公布，別讓東西都吃下肚才公布。

另衛生局已成立長照科，將社會局、衛生局長照2.0的十七項對失能者長照業務全都納入其為單一窗口。