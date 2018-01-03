〈中部〉野狗亂竄 投五十四線設警示牌

2018-01-03

〔記者劉濱銓／南投報導〕道路交通標示出現「注意狗群」！南投水里鄉往返集集鎮的舊路投五十四線（原投廿七），近來出現「注意狗群」三角警示牌，牌面為一隻黑狗，底下還有牌示寫上「注意狗群」，就有網友嘲諷是要提醒大家到此棄養、餵狗，惟縣府工務處表示，當地重機多、車速快，為防機車族遇狗來不及反應，才會在彎道前設置警示牌。

有人餵食 狗群追車常釀車禍

「注意狗群」牌示地點為水里相鄉新城村，在投五十四線約十三至十八K處，前後各有一支，由於當地野狗出沒頻繁，也有愛狗人士會到此餵狗，只是特殊牌示引來民眾好奇，甚至有公路單位也沒看過類似標示，引發網友與民眾討論，直言應減少棄養才能根絕野狗問題。

村長杜必先表示，當地位處郊區、野狗較多，平時就有善心民眾到此餵狗，地方因認為狗群太多，常有機車騎士被狗追，甚至有人因此摔車受傷，才會反映要求設置，希望用路人行經此處能減速，避免撞到狗，防止人狗受傷。

設置牌示的縣府工務處則說，該路線為山道，沿途多彎，吸引許多重機車友騎乘，惟沿線仍有住家，居民擔心車友高速行駛，遇到狗群來不及減速恐發生意外，才會設置「注意狗群」牌示，盼發揮警示作用，維護道路安全。

南投縣家畜疾病防治所則指出，有關野狗問題，現行唯有發生野狗追人、咬人才會捕捉，尤其目前防治所收容犬隻已額滿，在零撲殺政策下，已無法再容納，但卻有民眾有恃無恐，認為政府會善後便任意棄養，甚是把狗丟在有人固定餵食的地點，相當不可取，除呼籲領養不棄養外，也建議固定餵食地點應遠離道路，以免影響交通。