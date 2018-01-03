〈中部〉伸港到溪頭 免費直達專車上路

2018-01-03

限六十歲以上伸港鄉親搭乘

〔記者劉曉欣／彰化報導〕溪頭太熱門！彰化縣伸港鄉昨天起首航「溪頭線」免費直達專車，限定搭乘資格為六十歲以上的伸港鄉親，首開全縣風氣之先。而目前彰化市、員林市已有開上溪頭的直達公車，預計今年將會增加班次，並延伸路線到鄰近鄉鎮，以嘉惠更多民眾。

伸港鄉長曾煥彰表示，以往伸港鄉親要到溪頭健行，先要搭公車到彰化市，花費不少時間，為了幫鄉親謀福利，去年由鄉公所提案，在鄉代會支持下，通過「溪頭線」免費直達車的預算，昨天首航出發。

每星期二、五發車 採預約登記制

曾煥彰強調，伸港出發的「溪頭線」免費直達專車，每星期二、五發車，採預約登記制，每次四十人，限定資格必須是六十歲以上的鄉親才能搭乘，目前已有超過三百人登記，今年所需經費約七、八十萬元，上午七點發車，下午二點半從溪頭返回伸港。

彰市、員林溪頭專車今年將增班

目前彰化市、員林市在去年九月起都有「溪頭線」的直達專車，彰化市是搭乘彰化客運，員林市是搭乘員林客運，去程、回程各有三班；彰化縣工務處長林漢斌表示，彰化市「溪頭線」專車搭乘率為七成五，員林市「溪頭線」專車搭乘率是五成六。

林漢斌強調，彰化市、員林市的「溪頭線」，今年確定將增加班次，也會延伸路線，預計彰化市路線將延伸到和美地區，員林市路線可能會往南延伸，讓更多民眾都可搭直達車到溪頭。

彰化客運表示，夏天去溪頭健行比較熱門，冬天遇到寒流來襲的話，搭乘人數就會明顯減少。而彰化到溪頭單程全票一五七元、半票六十五歲以上長青族七十九元；員林溪頭單程全一四一元、半票七十二元；彰化縣六十五歲以上長青族，持長青福利卡搭乘直達車，可從長青卡每月儲值的一千元扣抵。